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        Cezaevi firarisini akrabaları polisin elinden kaçırmaya çalıştı; 2 polis yaralı

        DİYARBAKIR'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınmak istenen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:35
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        Cezaevi firarisini akrabaları polisin elinden kaçırmaya çalıştı; 2 polis yaralı
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        DİYARBAKIR’da polisin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınmak istenen M.A.’yı akrabaları kaçırmaya çalışınca arbede yaşandı. 2 polisin hafif yaralandığı olayda havaya ateş edilerek grup dağıtılırken, M.A. gözaltına alındı.

        Olay, Sur ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı. 2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı. Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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