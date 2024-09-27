Depremde 60 kişinin öldüğü binanın müteahhidi tutuklandı (2)

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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