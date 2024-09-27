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        Depremde 60 kişinin öldüğü binanın müteahhidi tutuklandı (2)

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİDiyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:34
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        Depremde 60 kişinin öldüğü binanın müteahhidi tutuklandı (2)
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        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ

        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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