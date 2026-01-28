Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 7 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 7 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 7. gününde sürüyor.

        AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 385 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri ile 8 dron kullanılıyor.

        Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

        Bölgede etkili olan sis ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

        Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Fazla yük taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu kamerada
        Fazla yük taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu kamerada
        Diyarbakır'da kayıp kadın bir haftadır aranıyor; 5 ilden takviye ekipler se...
        Diyarbakır'da kayıp kadın bir haftadır aranıyor; 5 ilden takviye ekipler se...
        Amed Sportif Faaliyetler'de iki ayrılık
        Amed Sportif Faaliyetler'de iki ayrılık
        Tekerlekli sandalye tamir atölyesinde 600 engelliye ücretsiz hizmet
        Tekerlekli sandalye tamir atölyesinde 600 engelliye ücretsiz hizmet
        Dicle'de eğitim-öğretim yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Dicle'de eğitim-öğretim yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da domuz sürüsü görüntülendi
        Diyarbakır'da domuz sürüsü görüntülendi