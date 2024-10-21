YÖK Başkanı Özvar: 2024'te ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 340 bin, hedef 500 bine çıkarmak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2024 yılında ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı artmaya devam etmiş ve şu anda yaklaşık 340 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki ilk hedef bu sayıyı 500 bine çıkarmaktır” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dicle Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak için 37 üniversitenin rektörüyle kente geldi. 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve ev sahipliğini Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın yaptığı törene; Vali Murat Zorluoğlu, Sur Kaymakamı Asım Solak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, okunan İstiklal Marşı’nın ardından, sinevizyon gösterisi ile başladı. Ardından Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Topluluğu öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı. Burada konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, fakültelerinin doluluk oranının yüzde 98 olduğunu belirterek, “Üniversitemizin 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre genel doluluk oranı yüzde 99 olmuştur. Doluluk oranları fakültemizde yüzde 98 olurken, meslek yüksekokullarımız düzeyindeki doluluk oranları ise yüzde 100'dür” diye konuştu.

Ardından söz alan Vali Murat Zorluoğlu ise Diyarbakır’ın ilk çağlardan beri önemini kaybetmediğini belirterek, “Binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler, bu kadim şehirde oldukça zengin tarihi izler bırakmıştır” dedi.

‘HER YIL 1 MİLYONU AŞAN KONTENJANLA YÜKSEKÖĞRENİM İMKANI SUNUYORUZ’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise burada yaptığı konuşmada, depremzedeler ve 34 yaş üstü kadınlar için genel kontenjanlar dışında fazladan kontenjan tahsis edildiğini belirterek, “Dicle Üniversitemiz bugün çok sayıda birimde öğrenim gören 40 bine yakın öğrencisi, 1700’ü aşan öğretim elemanı ve yine yaklaşık 4 bin 500 idari personeliyle her anlamda çok büyük kapasiteye sahip üniversitelerimizden biri durumundadır. Bu büyük kapasitenin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ülkemize, bölgemize ve şehrimize çok ciddi bir katma değer üretilmesi fevkalade önemlidir. Mevcut durumda her yıl 1 milyonu aşan üniversite kontenjanıyla yeni öğrencilerimiz için yükseköğrenim imkanı sunuyoruz. Ayrıca şehit-gazi yakınları, depremzedeler ve 34 yaş üstü kadınlar için genel kontenjanlar dışında fazladan kontenjan tahsis ediyor, engelli vatandaşlarımız için üniversite hayatını kolaylaştırıcı önemli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Kurumsal akreditasyonların yanında üniversitelerimizde program akreditasyonlarını güçlü bir şekilde teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite programa sahip olma şartı getirmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde, önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere kurulumuzca bir çalışma yürütülmektedir” diye konuştu.