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        2 kişinin öldüğü 'boşanma' kavgasında tutuklu sayısı 4'e çıktı

        DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki çift ve yakınları arasında çıkan kavgada ölen 2 kişiden Muhammed Ali Baran'ın (29) eşi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:00
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        2 kişinin öldüğü 'boşanma' kavgasında tutuklu sayısı 4'e çıktı
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        DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki çift ve yakınları arasında çıkan kavgada ölen 2 kişiden Muhammed Ali Baran’ın (29) eşi E.B., kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderleri A.Ş.’nin (23) ardından firari kayınbiraderi Ö.B.Ş. (27) de yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 12 Ekim akşamı, Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi'nde, 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Muhammed Ali Baran ile eşi E.B.'nin tartışmasının ardından yakınları eve geldi. Yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Ali Baran ile akrabası Vedat Baran ve A.B., tabancayla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhammed Ali Baran ve Vedat Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAMERALAR İNCELENDİ

        Polis ekipleri geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Muhammed Ali Baran'ın eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderi A.Ş., olaydan 1 saat sonra yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Firari kayınbirader Ö.B.Ş. de polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.Ş. de, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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