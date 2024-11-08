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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (7)

        MAHKEME2 SAAT ARA VERDİDiyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayıp, bugün devam eden ilk duruşmada mahkeme başkanı, 2 saat ara verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:30
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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (7)
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        MAHKEME2 SAAT ARA VERDİ

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayıp, bugün devam eden ilk duruşmada mahkeme başkanı, 2 saat ara verdi. Duruşma, saat 16.00'da kaldığı yerden devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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