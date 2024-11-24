Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyit Bozkuş (54), Musa Bozkuş ve Samet Bozkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.