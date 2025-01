Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parantezinin kapatılması

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var; terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgede artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi. Ezcümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Vali Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı Seyrantepe Spor Salonu'na ilerlerken zaman zaman bulunduğu otobüsten yol kenarında kendisini bekleyenlerle selamlaştı. Kongreye ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da katıldı.

'TÜRKİYE'SİZ BİR DİYARBAKIR ÖKSÜZ KALIR'

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmanın, zulmün en büyüğü olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı, Türkiye'nin refahıdır, Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir, kader kardeşliğidir. Bu bölgede halk müziği en zengin olan yer, Diyarbakır'dır. Sizi gizli değil, hep aleni sevdik. Açıktan sevdik. Sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlardan, hak ve özgürlüklere kadar eşi benzersiz hizmetlere eserlere kavuşturduk. Böyle aşkla hizmet ederken birileri ideolojilerine göre; milletimizi, kültürümüzden uzaklaştırmaya çalışıyorlardır. Turlu oyunlar çeviriyorlardır. Diyarbakır'la yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, Ahmet Arif'in ifadesiyle, 'Bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.' Yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunu Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, oynanan yıkıcı oyunun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanların, sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? İyi günümüzde sevincimizi, kötü günümüzde üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp, ağlayacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmak zulmün en büyüğü değil mi? Birliğini, kardeşliğini kaybedenlerin acılarını görüyoruz. Devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenlerin, hayallerini ve hedeflerini aynı vizyon etrafında bütünleştirmeyenlerin, velhasıl ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akıbetinin nasıl berbat olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne bize iyilik etmek değil. Kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. İşte bunun için yaşadığımız toprakları kim bozmaya, kim zehirlemeye kalkarsa, karşısına hep beraber dikileceğiz. Nasıl bir asır önce sırt sırta verip ülkemizi kurtarmış, cumhuriyetimizi kurmuşsak, şimdi de omuz omuza verecek 'Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Tek parti faşizminden darbelere nasıl birlikte göğüs germişsek, demokrasi ve kalkınma tırmanışını da birlikte yapacağız. Tıpkı 81 vilayetimiz gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır" dedi.

'ÖRGÜTÜN BÖLGESEL HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI' Son dönemde gerçekleşen çalışmaların amacının terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı, doğrusuyla ve yanlışıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu uzun mücadele sonunda güvenlik güçlerimizden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik, şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Terör örgütü tarafından gasbedilerek, kandırılarak dağa çıkarılan bölge insanımızın on binlerce evladı hayatını kaybetti. Bölücü örgütü zorla dağa kaçırdığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz. Milyonlarca insanımız ata yurdundan ayırılıp, başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Yüz milyarca dolar kaynağı terörün önünü kesmek için harcadık. En kıymetli varlığımız olan beşeri sermayemizi hakkıyla kullanamadık. Yine bu dönemde vesayet karşısında sivil siyaseti güçlendiremedik. Demokrasimiz terör aracılığıyla yönlendirilmiş, yıpratılmış, hak ettiği seviyeye gelmesi engellenmiştir. Rahmetli Özal'dan beri terör meselesini bitirmek için farklı yöntemler konuşulmuş, kimi teşebbüslerde bulunulmuştur. Biz de hükümetlerimiz döneminde terörle sadece güvenlik araçlarıyla mücadele etmedik. Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Sadece elimiz değil, tüm gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil, bölgesel ve küresel yapının sesine kulak verdiği için bu çabalar sonuç vermedi. Ne yapmamız gerekiyorsa fazlasıyla yaptık. Maalesef bu iyi niyetli çabalarımızın cevabını kimi ilçelerimizdeki mahallere kazılan çukurlarla, oradaki insanımıza sıkılan kurşunlarla aldık. Elbette o hainlerin hepsini de açtıkları çukurlara gömdük. Ama tarihi bir fırsatın heba edilmesine de engel olamadık. Terörle mücadeledeki tavizsiz çalışmalarımızla, terör örgütü sınırlarımız içinde eyleme yapamaz hale geldi. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını önemli ölçüde sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizde terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte örgütün bölgesel hevesleri kursaklarında kaldı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşısında herhangi bir şansının olmadığını görüyor. Tabii meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik. İç siyasetimizde ve bölgemizde yaşanan kritik bazı değişikler sonrasında terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunu heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var; terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgede artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi. Ezcümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir. Bu büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur. Son 22 yılda gerçekleşen pek çok reformla, sessiz devrimlerle ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır. 22 sene önce konuşulamayan, hayal dahi edilemeyen nice hakkı ülkemize kazandırdık. 85 milyon vatandaşımızın her biri hak ve özgürlük reformlarından istifade etmiştir. Birtakım eksiklikler varsa, bu hepimizin ortak meselesidir ve çözümü için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

'EL ELE VERECEK VE TERÖR PERDESİNİ YIRTIP ATACAĞIZ' Coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, inşallah bu konjonktürel meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Hülasaten ülkemizin kuzeyi ve güneyi adeta cayır cayır yanarken, bu ateşi ülkemize sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız. Millet olarak bunu hep birlikte başaracağız. Bu kutlu yürüyüşe katılmak isteyen herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Burada bugün, şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum; bu ülkede belli bir dönem hepimiz baskı gördük, zulüm gördük, ayrımcılık gördük. Bizi Kürt-Türk diye, Alevi-Sünni diye ayırmadılar, 'Bizden, sizden' diye ayırdılar. Ayrımcılığa karşı bu ülkede, hep birlikte mücadele verdik. Bunu hep birlikte başardık. Çünkü bin yıldır bu topraklarda bizim ayrımız, gayrımız olmadı. Sıkıştıkları için gidip, Gazze'de soykırım yapan, bebek katleden, insanlığı, İslam'ı boğmak isteyen Siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz. Bunların maskesi, Suriye'de bir kez daha düştü. Bunların derdi; Kürtler, Araplar, Türkler değil, bunların derdi başka. Onun için bunlara hep birlikte karsı çıkacağız. El ele verecek, terör perdesini yırtıp atacağız. Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Günden 5 defa yükselen Ezan-ı Muhammedi'ler bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de beraber inşa edeceğiz. Milletin eşit fertleri olarak ülkemizi mamur edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Artık eski Türkiye yok, boyun eğmek rıza göstermek yok, dayatmalara 'Eyvallah' demek yok. Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil, ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var. Suriye'de mazlumun yanında dururken, bu CHP bize 'Ne işiniz var Suriye'de' dedi. Türkiye’ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı Türkmenler mi kazandı? Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu. Kimliği yoktu, tapusu, hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek. Kimliğinden, pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek. Bu zaferi unutmayın, hepimizin zaferidir. Bu Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zafer, kardeşliğin zaferidir. Bu zaferin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bu zaferin terörle kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu zaferin emperyalist güçler ve içimizdeki uzantıları tarafından lekelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Irak'ta ve Suriye'de terör bittiğinde bu coğrafyanın yüzü, bir başka gülecek. Diyarbakır'dan, terör örgütleriyle de terör örgütlerinin uzantısı yapılarla arasına mesafe koyarak bu sürece destek olmasını bekliyorum. Kongremiz inşallah bu yolda atılmış bir adım olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.