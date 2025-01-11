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        Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:25
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        Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin planlı ve titiz çalışmaları sonucunda, "Adam Öldürme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Birinci Fıkrada Yazılı Fiilleri İki veya Daha Çok Kişinin Toplu Olarak İşlemesi" suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 Kasım 2004'ten bu yana aranan T.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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