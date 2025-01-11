Diyarbakır'da Enerji Verimliliği Haftası etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'da Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla 1779 okulda 467 bin öğrenciye enerji tasarrufu eğitimi verildi.

Diyarbakır Valiliği Enerji Yönetimi Birimi koordinasyonunda, kent genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede, 1779 okulda, 16 bin 258 derslikte, 25 bin 313 öğretmen ve 46 bin 7364 öğrencinin katılımı ile enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme sunumları ve video gösterimleri yapıldı.

Öğrencilerin enerji verimliliği ve enerjide tasarruf tedbirlerinin öneminin araştırılmasına amacıyla resim ve kompozisyon yarışması yapıldı, ilk üç derece belirlenerek ödülleri verildi.

Anaokulu öğrencilerine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan boyama kitabı kullanılarak boyama etkinliği düzenlendi.

Enerji verimliliğine dikkat çeken dövizleri taşıyarak "Yeşil Enerji, Mavi Gezegen", "Verimli Enerji, Güvenli Yarın" konulu okullarından güneş evine kadar yürüyüş yapıldı, ardından Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğünden görevli eğitmenler tarafından öğrencilere enerjinin etkin kullanımı, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların iklim değişikliğine etkileri konulu sunum gerçekleştirildi.

Farkındalık amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve üniversitesinin görünür yerlerinde, sosyal medya hesaplarında enerji verimliliği ile ilgili görsellere yer verilmiş ve personellere yönelik bilgilendirme videoları dijital ortamda sunuldu, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu kesimi enerji sorumluları tarafından kurumlarında seminerler düzenlenerek hafta tamamlandı.