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        Ali Babacan: Türkiye'nin, Avrupa demokrasilerindeki gibi yeni modellere ihtiyacı var

        DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi de Saadet Partisi de Gelecek Partisi de Meclis'te temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:00
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        Ali Babacan: Türkiye'nin, Avrupa demokrasilerindeki gibi yeni modellere ihtiyacı var
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        DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “DEVA Partisi de Saadet Partisi de Gelecek Partisi de Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar. Grup çalışmalarını bu yeni yapı ortak içerisinde sürdürecekler. Bu Türkiye'de, siyasi tarihimizde bir ilk. Daha önce bunun bir örneği yok. Türkiye'nin, aynı Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi yeni modellere ihtiyacı var” dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanı Remzi Kaymak'ın vefat eden babasının taziyesine katılmak üzere Diyarbakır’a geldi. Babacan, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine Babacan, “DEVA Partisi olarak bu kayyum uygulamasıyla alakalı tutumumuz çok nettir. Tabii ki her bir kayyum uygulamasının dosyası farklı farklı. Dosyaların içeriğini bilemiyoruz. Ama bizim bir prensibimiz var. Biz diyoruz ki bağımsız, tarafsız bir yargı kararı olmadıkça hiçbir belediye başkanı görevinden alınmamalı. Seçilmiş bir belediye başkanı, halkın iradesini temsil eden bir belediye başkanı, atanmış bir kişinin imzasıyla görevden alınmamalı" dedi.

        ‘SÜREÇ SAMİMİ Mİ, BİLEMİYORUZ’

        Babacan, DEM Parti heyetinin İmralı adasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yol haritasının olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek, "Öte yandan evet, bir süreç işliyor. 1 Ekim süreci dediğimiz. Yani Sayın Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasıyla başlayan bir süreç var. Bu süreçle ilgili bugüne kadar çok açıklamalar yaptık. Bu İmralı ziyaretini yapan heyet, bu hafta içerisinde genel merkezimize geldi. Onlarla uzun uzun bir görüşme yaptık. O görüşmede Mehmet Emin Ekmen Bey de vardı. Bu konunun evveliyatını çok iyi bilen, daha önceki sürecin bizzat içinde bulunmuş, sürecin içinde yaşamış arkadaşlarımız var. Çok içerikli bir görüşme yaptık heyetle ve risk alanlarına işaret ettik. Olabilecek sıkıntılara işaret ettik. Sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili bizim DEVA Partisi olarak ilkelerimiz var, bakışlarımız var. Ama şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse, biz bir ihtiyatlı iyimserlikle bu süreci izliyoruz. Memleketimizin gerçekten kadim bir sorunudur. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı yani çok küçük bir ihtimal bile olsa, yüzde 5 bile ihtimal olsa, ‘Biz o ihtimali destekleriz’ diyoruz. Ama öte yandan da haklı sorularımız var. Bir yol haritası var mıdır, bilmiyoruz. Yani bir görüşme trafiği var ama bunlar arkasında gerçekten bir plan program var mı, bir yol haritası var mı, bilmiyoruz. Bu süreç samimi bir süreç midir, bilmiyoruz. Henüz o samimiyet testinin geçtiğini de bilmiyoruz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın bu konunun, bu sürecin neresinde durduğuna da bugün henüz anlamış değiliz. Dolayısıyla bütün bu sorularımızın da cevabı umut ederim ki en kısa zamanda verilir” diye konuştu.

        ‘YENİ MODELLERE İHTİYAÇ VAR’

        DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak 3 partinin birleşme süreciyle ilgili de konuşan Babacan, şöyle dedi:

        "Dün 3 partinin genel başkanı oturduk, en son bu sürecin bu yeni yapılanmamın detayları konusunda mutabakata vardık. Bugün kurucular kurulu bir araya geldi. Ve kuruluşla ilgili dilekçe İçişleri Bakanlığı’na saat 4 civarlarında teslim edildi. Tüzel kişilik böylece kurulmuş oldu. Ve bizim genel başkan yardımcımız, Anayasa Mahkemesi üyeliğini yapmış, hakka, hukuka, adalete özeniyle de herkesin takdir ettiği bir isim, Mümtaz Akıncı da bu yeni yapılanmanın Genel Başkanı oldu. Ben hayırlı, olsun diyorum. Bu yeni yapı bu aşamada. Meclis çatısı altında 3 partinin çalışmalarının bir gurup faaliyeti olarak yürümesini sağlayacak. Bugünkü ilk etapta yeni yapının amacı bu. Avrupa siyasetine baktığımızda aslında farklı partilerin bir araya gelip gurup oluşması mümkün. Ama bizim mevzuatımız izin vermiyor. Dolayısıyla biz kendi mevzuatımıza uygun 3 partinin beraber bir gurup oluşturması ‘Nasıl olabilir’ diye incelediğimizde, yeni bir parti tüzel kişinin oluşması ve bu tüzel kişilik altında milletvekillerimizin çalışmalarını sürdürmesinin mümkün olduğunu değerlendirdik ve bir yola çıktık. Bundan sonraki süreçte bu 3 partinin çalışmaları daha yakın olacaktır. DEVA Partisi’nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi’nin tüzel kişiliği duruyor. Milletvekillerinin hepsi bu yeni grupta yer almayacak. Her partiden belli sayıda milletvekili, kendi partilerinin milletvekili olarak devam edecekler. Böylece her üç parti Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde de yerlerini koruyacaklar. Yani DEVA Partisi de Saadet Partisi de Gelecek Partisi de Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar. Grup çalışmalarını bu yeni yapı ortak içerisinde sürdürecekler. Bu Türkiye'de, siyasi tarihimizde bir ilk. Daha önce bunun bir örneği yok. Ama ilerleyen Türkiye'nin demokrasisini ilerleten, Türkiye'nin aynı Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi yeni modellere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu birlik beraberliğin partilerin iş birliği modellerinin gelişmesini istiyoruz, ilerlemesini istiyoruz. Özellikle 2017’de Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra siyasi partilerin birlik- beraberlik içerisinde güç birliği içerisinde daha iyi neticeler alacağına inanıyoruz.”

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