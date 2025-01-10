Ali Babacan: Türkiye'nin, Avrupa demokrasilerindeki gibi yeni modellere ihtiyacı var

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “DEVA Partisi de Saadet Partisi de Gelecek Partisi de Meclis’te temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar. Grup çalışmalarını bu yeni yapı ortak içerisinde sürdürecekler. Bu Türkiye'de, siyasi tarihimizde bir ilk. Daha önce bunun bir örneği yok. Türkiye'nin, aynı Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi yeni modellere ihtiyacı var” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanı Remzi Kaymak'ın vefat eden babasının taziyesine katılmak üzere Diyarbakır’a geldi. Babacan, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine Babacan, “DEVA Partisi olarak bu kayyum uygulamasıyla alakalı tutumumuz çok nettir. Tabii ki her bir kayyum uygulamasının dosyası farklı farklı. Dosyaların içeriğini bilemiyoruz. Ama bizim bir prensibimiz var. Biz diyoruz ki bağımsız, tarafsız bir yargı kararı olmadıkça hiçbir belediye başkanı görevinden alınmamalı. Seçilmiş bir belediye başkanı, halkın iradesini temsil eden bir belediye başkanı, atanmış bir kişinin imzasıyla görevden alınmamalı" dedi.

‘SÜREÇ SAMİMİ Mİ, BİLEMİYORUZ’

Babacan, DEM Parti heyetinin İmralı adasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yol haritasının olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek, "Öte yandan evet, bir süreç işliyor. 1 Ekim süreci dediğimiz. Yani Sayın Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasıyla başlayan bir süreç var. Bu süreçle ilgili bugüne kadar çok açıklamalar yaptık. Bu İmralı ziyaretini yapan heyet, bu hafta içerisinde genel merkezimize geldi. Onlarla uzun uzun bir görüşme yaptık. O görüşmede Mehmet Emin Ekmen Bey de vardı. Bu konunun evveliyatını çok iyi bilen, daha önceki sürecin bizzat içinde bulunmuş, sürecin içinde yaşamış arkadaşlarımız var. Çok içerikli bir görüşme yaptık heyetle ve risk alanlarına işaret ettik. Olabilecek sıkıntılara işaret ettik. Sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili bizim DEVA Partisi olarak ilkelerimiz var, bakışlarımız var. Ama şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse, biz bir ihtiyatlı iyimserlikle bu süreci izliyoruz. Memleketimizin gerçekten kadim bir sorunudur. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı yani çok küçük bir ihtimal bile olsa, yüzde 5 bile ihtimal olsa, ‘Biz o ihtimali destekleriz’ diyoruz. Ama öte yandan da haklı sorularımız var. Bir yol haritası var mıdır, bilmiyoruz. Yani bir görüşme trafiği var ama bunlar arkasında gerçekten bir plan program var mı, bir yol haritası var mı, bilmiyoruz. Bu süreç samimi bir süreç midir, bilmiyoruz. Henüz o samimiyet testinin geçtiğini de bilmiyoruz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın bu konunun, bu sürecin neresinde durduğuna da bugün henüz anlamış değiliz. Dolayısıyla bütün bu sorularımızın da cevabı umut ederim ki en kısa zamanda verilir” diye konuştu.