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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:25
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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı
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        DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı D.F. (5), başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürürken sokak köpeğinin saldırdığı D.F. isimli erkek çocuğu, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.F., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık oluşan D.F., kuduz aşısı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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