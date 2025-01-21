Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürürken sokak köpeğinin saldırdığı D.F. isimli erkek çocuğu, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.F., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık oluşan D.F., kuduz aşısı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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