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        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kadın kıyafetleri giyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:00
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        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, kadın kıyafetleri giyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.Ş. (30) yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapıldı. Dumlupınar Mahallesi’nde camı kırılarak içeriden 15 bin TL çalınan market ile Tekel Mahallesi’ndeki bir kurumdan hırsızlık olayının failinin A.Ş. isimli erkek olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, A.Ş.’nin tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği belirlendi. A.Ş., Dumlupınar Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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