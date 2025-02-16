Hızır Cemi'nde barış ve kardeşlik dilediler

TUNCELİ’de, Hızır Ayı münasebetiyle bölge tarafından kutsal kabul edilen önemli inanç merkezlerinden olan 2 bin 100 rakımlı Düzgün Baba Dağı’nın eteğinde Hızır Cemi düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu cemde, barış ve kardeşlik mesajı verildi.

Bolluğu, bereketi, hoşgörüyü, barışı, sevgiyi simgeleyen, Alevi inancında önemli bir yeri olan Hızır Ayı başladı. Oruç tutularak, ibadet yapılırken, ayrıca zorlu kış günlerinin geride kalması anlamına da gelen bu ayda lokmalar dağıtılıp, ziyaretler ve türbeler ziyaret edilerek iyi dileklerde bulunulur.

Tunceli’deki 2 bin 100 rakımlı Düzgün Baba Dağı’nda düzenlenen Hızır Cemi’ne kent merkezinden, ilçelerden, köylerden ve çevre illerden birçok kişi katıldı. Düzgün Baba’da yapılan Hızır Cemi’ni Kureyşan Ocağı pirleri Kazım Açıktepe, Seyit Ali Dedeoğlu, Hasan Koçer ve Yücel Balcı yürüttü. Cem erkanında lokmalar pay edildi, çılalar yakıldı ve pirler tarafından deyişler söylenerek semahlar dönüldü, kurbanlar kesilerek dağıtıldı. Cem’de barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

‘HIZIR BARIŞTIR, KARDEŞLİKTİR’

Kureyşan Ocağı piri Seyit Ali Dedeoğlu, Hızır Cemi’nin barış ve kardeşlik için olduğunu belirterek, “Ocağın 15’inden Şubat’ın 20’sine kadar Hızır uğurlaması zamanıdır. Bütün köylülerimizde büyük odalarda ya da kentleşmeyle beraber cemevlerinde Hızır cemleri yapılıyor. Bugün de bizler kutsal Düzgün Baba Dağı’nın eteğinde Düzgün Baba Cemevi’nde Hızır Cemi’nin hizmetini yaptık. Dargınlıkların, küslüklerin ortadan kaldırıldığı, gönül birliği içinde, barış ve sevgi içerisinde bir ibadet eyledik burada. Hak aşkına, pir aşkına, kardeşlik ve barış için semahlar dönüldü. Dileğimiz Hızır cümlenin sahibi olsun. Çünkü Hızır barıştır, sevgidir. Hızır sadece insanlar için değil; doğa, börtü böcek, ağaç, kuş ne derseniz cümlenin birlikte barış içinde yaşamasının adıdır” diye konuştu.