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        Narin Güran cinayeti; istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde

        DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar hakkında verilen istinaf başvuruları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:12
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        Narin Güran cinayeti; istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde
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        DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar hakkında verilen istinaf başvuruları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        İSTİNAF DİLEKÇELERİ İNCELENDİ

        Diğer yandan tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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