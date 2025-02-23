Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Malatyaspor: 4-0

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Melih Kurt, Serdar Soydan ve Tuncay ErcanAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Malatyaspor: 4-0
        ABONE OL

        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Melih Kurt, Serdar Soydan ve Tuncay Ercan

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 64 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil (Dk 71 Doğan Can Savaş), Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Poko (Dk 71 B. Lourenço), Adekanye, Çekdar Orhan, Okay Aydın, Moreno (Dk 77 Mert Miraç Altıntaş), Keita (Dk 71 Fernando)

        YENİ MALATYASPOR: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Muhammed Göktürk Gök (Dk 67 Osman Katipoğlu), Furkan Söyler, (Dk 80 Murat Şamil Güler) Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 68 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Garip, Emircan Bayraktar, Umut Tanış, Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu)

        GOLLER: Dk 14 Çekdar Orhan, Dk 29 ve 38 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

        KIRMIZI KART: Dk 54 Emircan Bayrakdar (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar, Fernando (Amed Sportif Faaliyetler) Emircan Bayrakdar, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatyaspor)

        Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 4-0 yendi.

        14'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'a karşı Çekdar Orhan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

        29’uncu dakikada ev sahibi ekip, Daniel Moreno'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.

        38'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Daniel Moreno, kendisinin 2 takımının 3'üncü golünü attı. Maçta skor 3-0 oldu.

        İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        47'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Keita'nın attığı golle maçta 4-0 öne geçti.

        54'üncü dakikada gole giden Ömer Bayram'a faul yaparak düşüren Emircan Bayrakdar kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeni Malatyaspor, kalan dakikalarda 10 kişiyle mücadelesini sürdürdü.

        Karşılaşma 4-0 tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Boşanma şartları belli oldu
        Boşanma şartları belli oldu
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Uludere'de iş makinesinin üzerine çığ düştü
        Uludere'de iş makinesinin üzerine çığ düştü
        Hikaye kitaplarındaki karakterler annelerin elinde örgü oyuncaklara dönüşüy...
        Hikaye kitaplarındaki karakterler annelerin elinde örgü oyuncaklara dönüşüy...
        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu düzenlendi
        Diyarbakır'da beyin ölümü tespiti ve organ bağışı sempozyumu düzenlendi
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 bininci gün; 60 aile çocuğuna kavuştu (2)
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan, bulundu (2)
        Diyarbakır'da evinden çıkıp, dönmeyen zihinsel engelli Ceylan, bulundu (2)