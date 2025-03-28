Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü; hastalık ve parazit uyarısı

DİYARBAKIR’da tarım alanlarına sulama suyu sağlayan ve 110’dan fazla kuş türünün yaşadığı bilinen Devegeçidi Baraj Gölü’nün su seviyesi, iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle azaldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Biyoçeşitliliği koruma açısından yeri geldiğinde oraya takviye yapmamız lazım. Eğer biyoçeşitlilik azalırsa tarım alanlarında verimlilikte ciddi düşüşler olur. Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir” dedi.

Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan Devegeçidi Baraj Gölü, tatlı su balıkçılığı, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi, tarım alanlarının sulama suyunun sağlamasının yanı sıra 110’dan fazla kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Baraj gölünün su seviyesi, iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle azaldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göle takviye yapılması gerektiğini belirterek, hastalık ve parazitler konusunda uyarıda bulundu.

‘SU KUŞLARI AÇISINDAN ZENGİN BİR BÖLGE’

Prof. Dr. Kılıç, gölün su kuşları açısından zengin bir yer olduğunu belirterek, “Karacadağ Havzasının suyunu biriktirmek amacıyla 1970’li yıllarda kurulmuştur. Baraj, çevredeki tarlaların sulanmasında önemli bir işleve sahiptir. Yalnızca sulama ile ilgili bir görevi yok. Özellikle biyoçeşitliğin korunmasında çok değerlidir. Çok geniş bir havzayı kapsayan bu göletimizde, pek çok kuş türü barınır. Yaptığımız bir çalışmada 110’dan fazla kuş türünün burada yaşadığını gördük. Özellikle su kuşları açısından çok zengin bir bölge. Ördekler, balıkçıllar, ötücü kuşlar bu bölgenin müdavimleridir. Bir kısmı üreme amacıyla burada bulunur. Göç olarak buraya gelen bu türler, burada üremelerini tamamladıktan sonra bölgemizden ayrılır. Ayrıca buranın yerli türleri de var. Ayrıca kış veya yaz mevsimlerinde yalnızca bulunan türler de var. O yüzden biyoçeşitlilik açısından çok değerlidir. Burada aynı zamanda pek çok memeliye de rastlarız. Kurbağalar, sürüngenler bu bölgede sıklıkla yaşayan türlerdir. Farklı balık türlerini de burada avlama imkanı vardır” diye konuştu.