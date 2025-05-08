Ağaçtan düşen yaralı, ambulans helikopterle sevk edildi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşüp başından ve göğsünden yaralanan Ayetullah Yıldız (44), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Kulp ilçesinde Ayetullah Yıldız, ağaçtan düşüp başından ve göğsünden yaralandı. Durumu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Kulp Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın sağlık durumu dikkate alınıp Diyarbakır'a sevki için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşüldü. Yıldız, daha sonra bölgeye gelen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.