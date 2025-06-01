Diyarbakır'da 120 dönüm ekili buğday yandı

Kırsal Çaytepe Mahallesi'nde buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylüler, yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürdü. Yangında 120 dönümlük alan zarar gördü.

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