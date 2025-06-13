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        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)

        KURTARILAMADIDiyarbakır'ınSilvan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:22
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        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)
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        KURTARILAMADI

        Diyarbakır’ınSilvan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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