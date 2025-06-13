Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)

Diyarbakır’ınSilvan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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