Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bulundu (3)

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız kuzeni M.Ç.’nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin'e ait olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

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