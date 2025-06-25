Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da anız yangını; ekiplerin müdahalesi sürüyor

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da anız yangını; ekiplerin müdahalesi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bazı ekili arazilere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi
        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turisti...
        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turisti...
        Traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
        Traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
        Diyarbakır'da kutlamalarda atılan işaret fişeği, yangına neden oldu
        Diyarbakır'da kutlamalarda atılan işaret fişeği, yangına neden oldu
        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı
        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçiden 1'i öldü (2)
        İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçiden 1'i öldü (2)