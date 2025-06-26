Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Makul cevap gelmezse grev kararı alacağız

TÜRKİYEİşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Haftaya 3 tane daha eylem takvimimiz var. Onu uygulayacağız. Akabinde de Temmuz'un 15'ine kadar grev kararı almak durumundasınız. İşçilerin talebine kulak verin. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler, makul cevap vermezlerse ayın 15'inden sonra sendikalarımız grev kararı alacaklar, uygulayacaklar" dedi.

Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle ilgili düzenlenen kitlesel basın açıklamasına katılmak için Diyarbakır'a geldi. DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen açıklamaya, Karayolu Bölge Müdürlüğü'ndeki Yol-İş Sendikası ve DSİ Bölge Müdürlüğü'ndeki TES-İŞ üyeleri ile Yol-İş Diyarbakır Şube Başkanı Bülent Yentürk ve TES-İŞ Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Kaçmaz katıldı.

'NE PARA KALDI NE PUL KALDI'

Burada konuşan Ergün Atalay, sorunlarını anlatmak için sahalarda olacaklarını belirterek, şunları söyledi: "600 bin işçinin kamu sözleşmesiyle ilgili işçilerin taleplerini sizlerle paylaşacağız. 6 ay süren bir süreç. Bu 6 ay süren bir süreçte, kısa bir zaman evvel hükümet, Kamu Koordinasyon Kurulumuza teklifini verdi. O verdikleri rakamın toplumun kabul edeceği doğru ve uygun bir rakam olmadığını ifade ettik. Geçen hafta çarşamba günü Maliye Bakanlığı'nın önünde Türkiye'deki bütün sendika başkanları, yöneticileri ile beraber, 6 bin arkadaşımızla beraber Anıtpark'ta toplandık. Sıkıntımızı, derdimizi kamuoyuyla paylaştık. Masa susarsa alan konuşur. Aynen bugün de o oluyor. Şu anda geldiğimiz nokta ortada. Sözleşmeden 6 ay sonra ne para kaldı ne pul kaldı. Şu anda kamuya KPSS ile giren arkadaşlarımız yüzde 25 fire veriyor, işe girmiyorlar. 40 senedir böyle bir şey hiç olmadı bu ülkede."