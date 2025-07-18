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        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede görmüşler (2)

        EJEGÜL'ÜNÖLÜMÜYLE İLGİLİ SEGBİS ÜZERİNDEN İFADESİ ALINDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek yaşamını yitiren Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada Cemil Koç hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:17
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        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede görmüşler (2)
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        EJEGÜL’ÜNÖLÜMÜYLE İLGİLİ SEGBİS ÜZERİNDEN İFADESİ ALINDI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek yaşamını yitiren Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada Cemil Koç hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te iddianame hazırlandı. Koç, kendisiyle ilgili hazırlanan ve 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından bugün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Koç, mahkemeye verdiği ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Cemil Koç’un Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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