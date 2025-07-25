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        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı

        DİYARBAKIR'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 03:51 Güncelleme: 25.07.2025 - 03:55
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        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı
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        DİYARBAKIR’da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

        Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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