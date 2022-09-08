Diyarbakır'da okullara 2 milyon 765 bin 83 kaynak kitap dağıtılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 milyon 765 bin 83 kaynak kitabın okullara dağıtımına başlandı.



Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu yardımcı kaynak kitaplar, Diyarbakır'da da yeni eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere ücretsiz dağıtılıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilere ücretsiz verilmek üzere 4 milyon 433 bin 315 ders kitabı ve 2 milyon 765 bin 83 yardımcı kaynak kitap Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Ahmedi Hani Anadolu Lisesi basketbol sahasında toplanan kitaplar, merkez ve ilçelerdeki okullarda dağıtılacak.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ücretsiz kaynak kitap dağıtımının başladığını belirterek, ders kitaplarının yanı sıra bu yıl 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde kaynak kitap dağıtımı da yapılacağını söyledi.

Tekin, eğitim ve öğretim sürecini desteklemek, öğrencilerin akademik becerilerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hazırlanan kaynak kitapların 91 çeşitten oluştuğunu ifade etti.

Öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders ve kaynak kitaplardan çalışmalarının yeterli olacağını dile getiren Tekin, Diyarbakır'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 470 bin 99 öğrencinin, 26 bin 177 öğretmen ile 2 bin 245 kurum ve 18 bin 589 derslikte eğitim-öğretime devam edeceğini kaydetti.



















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