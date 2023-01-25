Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformu kuruldu

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da faaliyet gösteren 11 kadın kooperatifi tarafından iş birliği platformu kuruldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Yenişehir Belediyesince yürütülen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje ortağı olduğu "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesi kapsamındaki eğitimlere ve faaliyetlere katılan kadın kooperatifleri, Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformunu kurdu.

Çermik, Çüngüş, Eğil, Hani, Lice ve merkez Kayapınar ve Sur ilçesi, Yeşilli Kadın Kooperatifleri, Amidi Kadınları Ahşap Sanatları, Kayapınar Topraktan Toprağa ve Hevsel kadın kooperatiflerinden oluşan platformunun amacı, kooperatif ortağı olan ve çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu birçok kadın üreticinin sürdürülebilir gelir elde edebileceği bir işletme modeli geliştirmek.



Platform, öncelikle "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesinin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Proje kapsamında geliştirilen ortak markalaşma stratejisi doğrultusunda oluşturulan "Diyar'ı-Kadın" markası ile gelir getirici faaliyetlere başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.