Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformu kuruldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da faaliyet gösteren 11 kadın kooperatifi tarafından iş birliği platformu kuruldu.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Yenişehir Belediyesince yürütülen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje ortağı olduğu "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesi kapsamındaki eğitimlere ve faaliyetlere katılan kadın kooperatifleri, Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformunu kurdu.
Çermik, Çüngüş, Eğil, Hani, Lice ve merkez Kayapınar ve Sur ilçesi, Yeşilli Kadın Kooperatifleri, Amidi Kadınları Ahşap Sanatları, Kayapınar Topraktan Toprağa ve Hevsel kadın kooperatiflerinden oluşan platformunun amacı, kooperatif ortağı olan ve çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu birçok kadın üreticinin sürdürülebilir gelir elde edebileceği bir işletme modeli geliştirmek.
Platform, öncelikle "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesinin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Proje kapsamında geliştirilen ortak markalaşma stratejisi doğrultusunda oluşturulan "Diyar'ı-Kadın" markası ile gelir getirici faaliyetlere başlayacak.