Diyarbakır'da Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle inşa edilen Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, "İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi" (SUKAP) ile Hani'de Atık Su Arıtma Tesisi inşa etti.

Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Hani Atık Su Arıtma Tesisinde, 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı, çamur susuzlaştırma, çökertme ve aerobik havuzları, bypass odası, çökertme havuzu, jeneratör odası ve idari bina yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha önce atık suların Daban Deresi'ne gelişi güzel şekilde bırakıldığını, tesisin faal çalışmasıyla 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atık suların temizlenerek dereye deşarj edileceğini belirtti.

Tesisin, 2055'e kadar ilçenin ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade eden Tutşi, daha sonra yapılacak revizyonlarla tesisin ömrünün uzatılabileceğini kaydetti.