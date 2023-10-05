Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de çocuklar için şenlik düzenledi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kocaköy ilçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de çocuklar için şenlik düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kocaköy ilçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

        Büyükşehir Belediyesinin 7 ilçede gerçekleştireceği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğinin ilki Kocaköy'de yapıldı.

        İlçedeki statta düzenlenen etkinlikte, palyaço ve animasyon gösterileri, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk gibi sportif etkinlikler yer aldı.

        Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikten ilçe merkezi ve kırsalda eğitim gören 4 bin 300 öğrencinin faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

        "4 bin 300 öğrencimiz 200'lü gruplar halinde etkinlik boyunca doyasıya eğlenecek. Akşam etkinliğinde ise çocuklarımız sinema ile buluşacak." diyen Kaptanoğlu, tüm etkinliklerin ücretsiz olacağını belirtti.

        Kaptanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ise şenliğin ilkini Kocaköy'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu ay ve gelecek ay şenliğin diğer ilçelerde de düzenleneceğini söyledi.

        Buğday, "Hedefimiz 20-25 bin çocuğu bu şenliğe dahil etmek. Amacımız mevsimlik işçilik yapan çocuklarımızın da yazın ulaşamadığı etkinliklere ulaşmasını sağlamak." dedi.

        Şenliğe katılan 11 yaşındaki Irmak Meşe etkinlikte oyunlar oynadıklarını, şarkılar söylediklerini ve çok eğlendiklerini belirtti.

        Kaymakam Kaptanoğlu şenliğe katılan çocuklarla ilgilendi, onlara pamuk şeker dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        DÜ Hukuk Fakültesinde akademik yılın başlaması dolayısıyla program düzenlen...
        DÜ Hukuk Fakültesinde akademik yılın başlaması dolayısıyla program düzenlen...
        Diyarbakır'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da işletmelere atık yağ denetimi
        Diyarbakır'da işletmelere atık yağ denetimi
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol yapım çalışması sürüyor
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol yapım çalışması sürüyor
        "6-7 Ekim olayları"nın 9. yılı
        "6-7 Ekim olayları"nın 9. yılı
        Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yaka...
        Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yaka...