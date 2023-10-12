Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle Bağ Bozumu Festivaline katıldı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle ilçesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu Festivali'ne Katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle Bağ Bozumu Festivaline katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle ilçesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu Festivali'ne Katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kaymakamlığı ve Dicle Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Dicle Bağ Bozumu Festivali düzenlendi.

        Açıklamada, festivalin açılış programında konuşmasına yer verilen Su, Dicle’nin her gün geliştiğini, ilçeyi daha da kalkındırmak ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Diyarbakır’ın her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de iyi bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Su, "Yapımı tamamlanma aşamasına gelen belediye hizmet binasını kısa süre içinde hizmete açacağız, bu hizmet binasının içerisinde kadın yaşam merkezi ile çocuk ve gençlerimizi yönelik bilgi evi de bulunacak." diye konuştu.

        Dicle'ye kazandırılacak 60 Yatak Kapasiteli Devlet Hastanesinin ihalesinin yapıldığını, kısa süre içerisinde yapımının başlayacağını dile getiren Su, ilçeye böbrek hastaları için de diyaliz ünitelerinin kurulacağını ifade etti.

        Programda festival kapsamında düzenlenen en iyi üzümü yetiştirme yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri Vali Su ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Su, etkinlikte beraber cevizli sucuk yaptığı çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

        Festivale Vali Yardımcısı ve DBB Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile ilgili kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
        Diyarbakır´da yasağa rağmen açıklama yapmak isteyen gruba izin verilmedi
        Diyarbakır´da yasağa rağmen açıklama yapmak isteyen gruba izin verilmedi
        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor
        AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Ocak'tan İsrail-Filistin çatışmasına i...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Ocak'tan İsrail-Filistin çatışmasına i...
        Diyarbakır'a özgü 20 lezzet için tescil başvurusu yapıldı
        Diyarbakır'a özgü 20 lezzet için tescil başvurusu yapıldı
        Diyarbakır´da 1 günlük eylem yasağı
        Diyarbakır´da 1 günlük eylem yasağı