Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, alandaki vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Su, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin en değerli güç olduğunu vurgulayan Su, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında yüce milletimizin zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşımızın Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gündür. Yüce milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde her türlü imkansızlığa ve zorluğa rağmen iman ve inançla destansı bir mücadele vererek vatanı, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri için neleri göze alabileceğinin istikbal ve istiklalinden vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği gündür."

Törende, Büyükşehir Belediyesi bando takımı bir konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiirler okudu.

Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler de uçuş yaptı.

Törene, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdür Vekili Alparslan Demiray, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Erdem Ersoy, askeri erkan, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

- Bisiklet turu düzenlendi

Kentteki kutlamalar kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "29 Ekim Türkiye Yüzyılı" temasıyla bisiklet turu düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları Vali Ali İhsan Su'nun start vermesiyle Mahabat Bulvarı'na kadar Türk bayrakları eşliğinde pedal çevirdi.

Etkinlik boyunca Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yol güvenliği alındı.

- Elazığ

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konulan millet iradesinin, azmin, kararlılığın, ferasetin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Toraman, şöyle dedi:

"Kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak, birlik ve beraberliğimizi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde icra ederek, bıkmadan ve yorulmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye 100 yılını milletçe el ele inşa etmekte kararlıyız."

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri gösteri sundu. Ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve folklor ekibi gösteri sundu, şiirler okundu, kortej geçişi yapıldı.

Törene, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, alandaki vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende Vali Canalp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Daha sonra kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenin düzenlendiği alan üzerinde F16 savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta kutlamalar Vali Cevdet Atay'ın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, alandaki vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Vali Atay, 100 yıl önceki ruhu canlı tutarak, milli birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vali Atay, şöyle konuştu:

"Bizler, birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın önünde tutmaya devam edeceğiz. Asil milletimiz ve genç nesillerimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi misyonu ve vizyonuyla bu büyük mirası koruma, daha da güçlendirme sorumluluğunu taşımaktadır."

Törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Etkinlik, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın Valilik binası girişinde tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Vali Kızılkaya, Cumhuriyet'in yeniden dirilişin sembolü olduğunu söyledi.

Tarihin engin devlet tecrübesi, hürriyet ve istiklaline olan hassasiyeti ve insanı merkeze alan medeniyet ufkuyla kendilerine büyük bir miras bıraktığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Her daim bağımsızlığına düşkün olan milletimiz, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uluslararası sömürge güçlerine karşı verdiği destansı kurtuluş mücadelesi ile tarihine altın bir sayfa daha eklemiş, Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren halklara da umut ve ilham kaynağı olmuştur."

Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisiyle süren etkinlikte, tekvandocular gösteri, müzik grubu ise dinleti sundu.

Programda, "Demokrasi ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Alanda uçuş yapan Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 ve ATAK helikopterleri katılımcıları selamladı.

Etkinlik, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ve siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, törende, 100 yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele verilerek vatanın korunup, düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.

Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağını ifade eden Akkoyun, "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, bizlere düşen en önemli görev, bu değerli mirası korumak ve daha da ileri taşımak için birlikte çalışmak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmektir." dedi.

Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, atletizm yarışmaları yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, karate, tekvando ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "29 Ekim her şeyin bitti dendiği bir anda 'Hayır bitmedi.' diyerek toplumun tüm kesimlerinin tek vücut olarak bağımsızlık ve Cumhuriyet'e yaptığı yürüyüşün finale bağlandığı gündür." dedi.

Törene, 49. Tugay Komutanı Vekili Albay Gazi Sever, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.