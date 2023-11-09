Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kadayıf üreten firmanın enerjisi güneşten

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da bir tatlı firması, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikasında tescilli Diyarbakır kadayıfını güneşten sağlanan enerjiyle üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kadayıf üreten firmanın enerjisi güneşten
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da bir tatlı firması, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikasında tescilli Diyarbakır kadayıfını güneşten sağlanan enerjiyle üretiyor.

        Kentte 116 yıldır kadayıf üretimi yapan firma, Diyarbakır kadayıfının hazırlandığı fabrikaya 420 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kurdu.

        Firmanın sahibi Zekai Altunhan, AA muhabirine, Diyarbakır'a has fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk olarak hazırlanan burma kadayıfın, Türkiye'nin her ilinden yoğun talep gördüğünü söyledi.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca da coğrafi işaretle tescillenen, kentin 200 yıllık eşsiz lezzeti kadayıfı en iyi şekilde üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Altunhan, daha hijyenik ortamda çalışmak için Türkiye'nin en büyük kadayıf fabrikasını 2015'te OSB'de kurduklarını ve günlük 2 tonun üzerinde üretim yaptıklarını dile getirdi.

        Firmalarının 1907'den bu yana hizmet verdiğini, kuşaktan kuşağa geçen kadayıf üretimini 5. kuşak olarak sürdürdüğünü anlatan Altunhan, müşterileri için hijyenik koşullarda en kaliteli üretimi sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

        Kentte 10 şubelerinin bulunduğunu, fabrikada ve şubelerinde toplam 200 çalışanın olduğunu ifade eden Altunhan, Diyarbakır kadayıfının istihdam açısından çok önemli bir sektör olduğuna dikkati çekti

        - "Kendi tüketimimiz kadar santralimizi inşa ettik"

        Altunhan, organize sanayi bölgelerine geçen firmalara enerji üretim hakkı tanımasıyla bu imkandan faydalanmak için fabrikanın çatısına güneş enerjisi sistemi kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Fabrikamızın çatısına 420 kilovat gücünde kendi tüketimimiz kadar santralimizi inşa ettik. Hem çevreye faydalı olmak hem de maliyetlerimizi düşürmek için bu sistemi kurduk. Bu sistemle, aylık 120 bin lira gelen elektrik faturasını da artık ödemeyeceğiz. Çatı panel sistemlerinin ortalama 25 yıllık dayanıklılığı var. Diyarbakır'ımızın tescilli kadayıfı, artık yenilenebilir, çevre dostu enerjili fabrikamızdan sofralara aktarılacak. Ayrıca kartonlar, yağlar, tenekelerin hepsi de geri dönüşüme gidiyor. Çevreye zarar vermemek için çaba sarf ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da engellilerin yaşamını kolaylaştıran araçlar için ücretsiz ona...
        Diyarbakır'da engellilerin yaşamını kolaylaştıran araçlar için ücretsiz ona...
        Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ve 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçiri...
        Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ve 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçiri...
        Diyarbakır'da bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da "2. Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması"nın finali yapıldı
        Diyarbakır'da "2. Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması"nın finali yapıldı
        Diyarbakır'da tabancayla bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da tabancayla bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da eTwinning projesinin sergisi açıldı
        Diyarbakır'da eTwinning projesinin sergisi açıldı