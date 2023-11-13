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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:16
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 38 VH 606 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 450 Evler Kavşağı'nda, R.T'nin kullandığı 35 PH 764 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.K. ile araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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