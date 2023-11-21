DÜAK arama kurtarma faaliyetlerine katıldı

Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, yoğun yağış sonrası meydana gelen su baskınlarında arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bismil Hazro, Hani ve Dicle ilçelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan DÜAK, sel ve su basmalarında tahliye için, kayıp ve trafik kazası ihbarlarında da 24 saat boyunca AFAD koordinasyonunda görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜAK yetkilileri, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ihtiyaç olması halinde ülkemizin her noktasında meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına müdahale edebilecek durumdayız. Bünyemizde bulanan personelimizle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa AFAD koordinasyonunda anında müdahale ederek sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz."