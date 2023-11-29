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        Diyarbakır'da "Uluslararası Harezmşahlar Devleti ve Celaleddin Manguberdi Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Uluslararası Harezmşahlar Devleti ve Celaleddin Manguberdi Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:33
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        Diyarbakır'da "Uluslararası Harezmşahlar Devleti ve Celaleddin Manguberdi Sempozyumu" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Uluslararası Harezmşahlar Devleti ve Celaleddin Manguberdi Sempozyumu" düzenlendi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DÜ, Silvan Kaymakamlığı ve Silvan Belediyesi iş birliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyum İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Ablay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan, Harzemşahlar ve Celaleddin Menguberdi adına sempozyum düzenlediklerini belirterek, "Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok akademik çalışmaya rağmen Harezmşahlar ve kurulduğu coğrafya hakkında gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok konu bulunmaktadır. Bu kapsamda Harezmşahlar Devletinin medeniyet tarihimizdeki yeri konusunda tüm disiplinlerde özgün araştırmalara yer verilecektir." dedi.

        Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz da binlerce yıldır farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran kentte kadim tarihi ile büyük önem taşıyan Silvan'ın Celaleddin Menguberdi tarihine de ev sahipliği yapmış olmasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        DÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç da Diyarbakır ve çevresinin bulunduğu coğrafyanın farklı kültürlere beşiklik ettiğini belirtti.

        Sempozyumun iki ülke arasındaki ilişkilere farklı bir ivme kazandırması temennisinde bulunan Karakoç, DÜ olarak kentin tarihine ışık tutan çalışmalara önem verdiklerini, yöneticilerden de destek gördüklerini dile getirdi.

        Karakoç, bu tür çalışmaların hem Özbekistan'da hem de Türkiye'de takip edildiğini aktardı.

        Sempozyumda Özbekistan Heyeti Başkanı Dr. Bekzad Abdırımov da bir konuşma yaptı.

        Harezmşahlar Devleti'nin medeniyet tarihindeki yeri konusunda tüm disiplinlerde özgün araştırmalara yer verilecek olan sempozyumda iki gün boyunca çeşitli oturumlar yapılacak, Silvan gezisi gerçekleştirilecek.

        Sempozyuma, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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