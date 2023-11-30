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        Diyarbakır'da yol ve yaya güvenliği için sinyalizasyon sistemleri artırılıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:07
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        Diyarbakır'da yol ve yaya güvenliği için sinyalizasyon sistemleri artırılıyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmaya devam ediyor.

        Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, kavşakların düzenlenmesi, planlanması amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklarda çalışma yürütüyor.

        Kent genelinde mevcut olan 84 sinyalize kavşak bu yıl yapılan 10 kavşak ve yapımı devam eden 5 kavşak ile birlikte sinyalizasyon bulunan kavşak sayısı 99'a çıkarıldı.

        Bu kavşakların içerisinde bulunan 54 kavşakta "Akıllı Trafik Sistemi" bulunurken, Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan 6 kavşak Yeşil Dalga Sistemi ile çalışıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahlarında bulunan kavşaklarda trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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