Diyarbakır'da 532 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 532 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 119 kilogram toz ve 413 kilogram kubar esrar ele geçirildi.