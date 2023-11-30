Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 532 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 532 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 532 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 532 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 ayrı noktada 119 kilogram toz ve 413 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü
        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
        Tahir Elçi davasında mahkeme, yeniden keşif talebini reddetti
        Tahir Elçi davasında mahkeme, yeniden keşif talebini reddetti
        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı