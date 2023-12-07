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        Diyarbakır'da öğrenci ve hastalar sağlık çalışanları için konser verdi

        Diyarbakır'da öğrenci ve hastalardan oluşan koro sağlık çalışanlarıyla hasta yakınlarına konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:34
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        Diyarbakır'da öğrenci ve hastalar sağlık çalışanları için konser verdi
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        Diyarbakır'da öğrenci ve hastalardan oluşan koro sağlık çalışanlarıyla hasta yakınlarına konser verdi.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastaneye bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, tedavi süreçlerinin bir parçası olarak, resim, el sanatları ve müzikle ilgili eğitimler aldı.

        Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle bu eğitimlerden çıkan eserlerini bir sergiye dönüştüren hastalar, ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilerle de bir koro oluşturdu.

        Koro, sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının katılımıyla Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konser verdi.

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