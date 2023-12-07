DTSO ve DTB İzmir Turizm Fuarı'nda açtığı stantla Diyarbakır'ı tanıtıyor Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılarak, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılarak, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen 17’nci Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde DTSO ve DTB'nin açtığı standı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentte turizmin önemli gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Kentteki turist sayısının istenilen seviyede olmadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"2015'te 600 bin civarında yerli turist, 140 bin civarında yabancı turist çeken kentimiz maalesef 2022'de ancak 1 milyon yerli turiste, 40 bin civarında da yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar iç ve dış turist sayısı açısından 5 milyon civarında olmamız gerekirdi. Maalesef bu Mezopotamya bölgesi için yetersiz rakamlardır. Bu fuarda bundan sonra yapılacak bu tür fuarlara Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları olarak katılıp kentimizi tanıtacağız."

DTB Başkanı Engin Yeşil ise Diyarbakır'ın tarihi ve coğrafi işaretli ürünlerini turizm fuarında tanıtacaklarını ifade etti.