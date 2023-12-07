Diyarbakır'da geçen ay 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Diyarbakır'da geçen ay meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da kasım ayında meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kasım ayında toplam 298'i maddi hasarlı olmak üzere 591 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 5 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.