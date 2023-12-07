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        Diyarbakır'da geçen ay 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da geçen ay meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:49
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        Diyarbakır'da geçen ay 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da geçen ay meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

        ​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da kasım ayında meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

        Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kasım ayında toplam 298'i maddi hasarlı olmak üzere 591 trafik kazası meydana geldi.

        Bu kazalarda, 5 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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