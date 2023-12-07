DÜ'de "Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu" düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu" düzenlendi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferit Özmen, son 10 yılda dünyada meydana gelen olayların güvenilir, ulaşılabilir ve ekonomik gıda üretiminde kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural ise Embriyo Nakli Projesi ile ilgili bilgiler vererek, hayvancılığın gıdanın gelişmesi için korunması gerektiğini söyledi.

Vural, "Tüm paydaş kurumlarla birlikte çalışarak yeni çözüm arayışları bulmayı amaçlıyoruz. Manda eti ve sütü daha kıymetli. Samsun'dan sonra Diyarbakır manda üretiminde ikinci sırada." dedi.

Daha sonra Prof. Dr. Emin Erkan'ın moderatörlüğünde Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli ve Doç. Dr. Ferit Özmen birer sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum ile faaliyetlerden edinilen tecrübelerin kuruluş temsilcilerine aktarılması, bundan sonra yapılacak faaliyetler için de iş birliği çerçevesinde bir yol haritasının belirlenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Sempozyuma, kurum temsilcileri, akademisyenler, sektör temsilcileri, besiciler ve öğrenciler katıldı.