Diyarbakır'da kuduz hastalığı değerlendirme toplantısı yapıldı Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Diyarbakır'da bulunan sahipli ve sahipsiz evcil hayvanlara uygulanan programlı aşı çalışmaları, sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması, barınma sorunları ve kentte kurulması planlanan hayvan barınakları için yer temini, yaklaşık maliyetleri ile genel sorunlara ilişkin konular konuşuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bağlar, Çınar, Yenişehir, Bismil, Sur ve Silvan kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.