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        Diyarbakır'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:02
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        Diyarbakır'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Diyarbakır-Batman kara yolunun Sanayi Mahallesi mevkisinde, Hasan A'nın kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Hasan A. yaşamını yitirdi.

        Sürücünün cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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