Diyarbakır'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır-Batman kara yolunun Sanayi Mahallesi mevkisinde, Hasan A'nın kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Hasan A. yaşamını yitirdi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.

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