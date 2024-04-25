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        Diyarbakır'da "10. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" başladı

        Diyarbakır'da, "10. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:36
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        Diyarbakır'da "10. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" başladı
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        Diyarbakır'da, "10. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü ile Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği tarafından, "gıdanın geleceği", "sürdürülebilirlik" ve "inovasyon" temasıyla düzenlenen, "10. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi" başladı.

        Kongrenin açılışında konuşan Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, gıda güvenliğini etkileyen faktörlere değinerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2023 yılı rakamlarına göre dünyada 735 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

        Eker, "Dünyada 8 milyar insana yetecek kadar gıda üretiliyor. Hem paylaşım hem israf sorunu var. Gıdanın 3'te 1'i israf ediliyor. Her sene 1 trilyon dolar değerinde gıda israf ediliyor. Bu, 1,3 milyar ton gıdaya tekabül ediyor. Bu israf edilenin yarısıyla dünyadaki bütün açlar doyurulur." dedi.

        Hayvan sağlığının iyi olması durumunda hastalıkların insana geçmeyeceğine işaret eden Eker, bu konuda ilgili tüm sağlık profesyonelleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

        DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan da uluslararası krizlerin, küresel ısınmanın ve özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının, gıda güvenliğini, gıdanın üretim ile dağıtımını önemli konu haline getirdiğini belirtti.

        Kongrede daha sonra oturumlara geçildi.

        Kongreye, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

        Kongre, 27 Nisan'a kadar devam edecek.

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