Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'nde henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ş.T. yaralandı.

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