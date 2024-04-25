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        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:33
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        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'nde henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ş.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ş.T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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