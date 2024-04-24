Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
K.E'nin kullandığı 27 AHM 638 plakalı otomobil, Kent Ormanı'ndaki yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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