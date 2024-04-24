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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:48
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        K.E'nin kullandığı 27 AHM 638 plakalı otomobil, Kent Ormanı'ndaki yolda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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