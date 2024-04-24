Diyarbakır'da taşlı sopalı muhtarlık seçimi kavgası:4 yaralı
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Karacaviran Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Mahmut Y., Abdussamet Y., Fatma K. ve Abbas K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi ile Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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