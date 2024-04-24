Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet ile muhtelif el aletleri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Fatih Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.