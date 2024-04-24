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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:43
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Fatih Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Çevredeki kameraları inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet ile muhtelif el aletleri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen U.I. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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