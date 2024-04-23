Bisikletli çocuk, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımın üzerine savruldu. Bir süre kaldırımda ilerleyen kamyonet, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yanından geçerek, yan sokaktan bisikletiyle çıkan E.M.K.’nin (13) üzerine ilerledi. E:M.K., sürücünün ani manevra yapmasıyla son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtuldu. Kimliği belirlenemeyen sürücü kamyonetiyle bölgeden uzaklaşırken, olay anı da çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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