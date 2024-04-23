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        Bisikletli çocuk, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada

        DİYARBAKIR'da bisikletli çocuk, kontrolden çıkan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:00
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        Bisikletli çocuk, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada
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        DİYARBAKIR’da bisikletli çocuk, kontrolden çıkan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımın üzerine savruldu. Bir süre kaldırımda ilerleyen kamyonet, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yanından geçerek, yan sokaktan bisikletiyle çıkan E.M.K.’nin (13) üzerine ilerledi. E:M.K., sürücünün ani manevra yapmasıyla son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtuldu. Kimliği belirlenemeyen sürücü kamyonetiyle bölgeden uzaklaşırken, olay anı da çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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