Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü öğrenciler için gezi düzenlendi
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 40 öğrenciye yönelik Şanlıurfa gezisi düzenledi.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 40 öğrenciye yönelik Şanlıurfa gezisi düzenledi.
Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini gezme imkanı bulan öğrencilere, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de eşlik etti.
Uzman rehber ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler Balıklıgöl, tarihin sıfır noktası kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.
Gezi sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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